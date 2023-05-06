В Польше начались крупнейшие национальные военные учения Anakonda-23

В Подкарпатском воеводстве в юго-восточной Польше в субботу днем начались военные учения Anakonda-23 – крупнейшие учения Войска Польского, которые проходят раз в три года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Anakonda-23 – девятые подобные военные учения в Польше, которые проходят на втором по величине полигоне страны в Новой Дембе.

Нынешние учения разделены на четыре части, которые сочетают студийные, военные, компьютерные и экспериментальные тренировки. К ним привлечены войска стран-союзников Польши, в частности США.

В этом году в учениях принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса, а также представители служб польского Министерства внутренних дел и администрации.

В Anakonda-23 будут участвовать истребители F-16, вертолеты Sokół, зенитно-ракетные комплексы Grom, самоходные минометы Rak, гаубицы Krab, а также американские танки Abrams, которые Польша активно покупает.

Накануне Оперативное командование польской армии в своем коммюнике обратилось к гражданам с призывом быть осторожными, поскольку в связи с учениями почти по всей Польше до 26 мая будет усилено движение военных колонн на дорогах.