У Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23

У Підкарпатському воєводстві у південно-східній Польщі в суботу вдень розпочалися військові навчання Anakonda-23 – найбільші навчання Війська Польського, що відбуваються раз на три роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Anakonda-23 – дев’яті подібні військові навчання в Польщі, які відбуваються на другому за величиною полігоні країни у Новій Дембі.

Цьогорічні навчання поділені на чотири частини, які поєднують студійні, військові, комп’ютерні та експериментальні тренування. До них залучені війська країн-союзників Польщі, зокрема США.

Цьогоріч у навчаннях беруть участь майже 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Польщі та країн-членів НАТО і партнерів Альянсу, а також представники служб польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

В Anakonda-23 будуть брати участь винищувачі F-16, вертольоти Sokół, зенітно-ракетні комплекси Grom, самохідні міномети Rak, гаубиці Krab, а також американські танки Abrams, які Польща активно купує.

Напередодні Оперативне командування польської армії у своєму комюніке звернулося до громадян із закликом бути обережними, оскільки у зв'язку з навчаннями майже по всій Польщі до 26 травня буде посилений рух військових колон на дорогах.