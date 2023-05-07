Премьер Словакии заявил о намерении уйти в отставку

Исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Гегер обратился к президенту Зузане Чапутовой с просьбой отозвать его мандат на руководство правительством.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Эдуард Гегер, скорее всего, завершит срок своих полномочий. В воскресенье он объявил, что обратился к Зузане Чапутовой с просьбой отозвать его мандат на руководство правительством.

Перед этим он предложил ей еще две альтернативы. Первая заключается в том, что президент назначит на вакантные министерские должности своих кандидатов. Вторая – правительство больше не будет возглавлять Гегер, но нынешние люди останутся в ведомствах, которые обеспечивают реализацию Плана восстановления, сферу правосудия или помощь Украине.

Ни одна из альтернатив не была принята главой государства. "Именно поэтому я решил просить об отзыве полномочий", – заявил Гегер.

Сегодня в 15:00 она встречается с и.о. премьер-министра. Если он решит отозвать свои полномочия, то вместе с Гегером уйдет в отставку и все правительство. После этого президенту придется поручить формирование нового кабинета кому-то другому, кто приведет Словакию к досрочным выборам.

Новое правительство должно будет предстать перед парламентом и попросить вотум доверия. Учитывая, что это будут выдвиженцы президента, можно предположить, что найти 76 голосов в парламенте, которые поддержат новый кабинет, будет сложно. Если он не получит вотума доверия, то снова будет править в том же режиме, в котором до сих пор работал кабинет Гегера. Таким образом, он будет иметь ограниченные полномочия.

Правительство Эдуарда Гегера было создано 1 апреля 2021 года, когда его назначила президент Зузана Чапутова. Через месяц, а именно 4 мая, он также получил доверие Национального совета. Гегер заменил на этом посту председателя OĽaNO Игоря Матовича, который был вынужден уйти в отставку из-за давления со стороны партнера по коалиции SaS. Матович перешел на должность министра финансов.

Однако разногласия между ним и SaS продолжались. В сентябре 2022 года это привело к выходу SaS из коалиции. Таким образом, кабинет Гегера несколько месяцев правил в меньшинстве.

15 декабря парламент выразил недоверие правительству Гегера. Впоследствии президент возложила на него выполнение функций премьер-министра, но из-за голосования в парламенте правительство потеряло часть своих полномочий.

Нынешний кризис разразился в четверг, когда министр сельского хозяйства Самуэль Влчан решил подать в отставку. Причиной стала субсидия, которую его семейный бизнес получил от Министерства окружающей среды. На это обратила внимание оппозиция. Влчан решил сохранить субсидию и уйти с должности.

На следующий день министр иностранных дел Растислав Качер также объявил об окончании своих полномочий. Это означало, что четыре места в правительстве остались без министра и без возможности полноценной замены.

Выборы в Словакии состоятся в конце сентября.

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