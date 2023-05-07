Прем’єр Словаччини заявив про намір піти у відставку

Виконувач обов'язків прем'єра Словаччини Едуард Гегер звернувся до президентки Зузани Чапутової з проханням відкликати його мандат на керівництво урядом.

Про це він заявив під час пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Едуард Гегер, швидше за все, завершить термін своїх повноважень. В неділю він оголосив, що звернувся до Зузани Чапутової з проханням відкликати його мандат на керівництво урядом.

Перед цим він запропонував їй ще дві альтернативи. Перша полягає в тому, що президентка призначить на вакантні міністерські посади своїх кандидатів. Друга – уряд більше не очолюватиме Гегер, але нинішні люди залишаться у відомствах, які забезпечують реалізацію Плану відновлення, сферу правосуддя чи допомогу Україні.

Жодна з альтернатив не була прийнята главою держави. "Саме тому я вирішив просити про відкликання повноважень", – заявив Гегер.

Сьогодні о 15:00 вона зустрічається з в.о. прем'єр-міністра. Якщо він вирішить відкликати свої повноваження, то разом з Гегером піде у відставку і весь уряд. Після цього президентці доведеться доручити формування нового кабінету комусь іншому, хто приведе Словаччину до дострокових виборів.

Новий уряд повинен буде постати перед парламентом і попросити вотум довіри. Враховуючи, що це будуть висуванці президента, можна припустити, що знайти 76 голосів у парламенті, які підтримають новий кабінет, буде складно. Якщо він не отримає вотуму довіри, то знову правитиме в тому ж режимі, в якому до цього часу працював кабінет Гегера. Таким чином, він матиме обмежені повноваження.

Уряд Едуарда Гегера був створений 1 квітня 2021 року, коли його призначила президентка Зузана Чапутова. Через місяць, а саме 4 травня, він також отримав довіру Національної ради. Гегер замінив на цій посаді голову OĽaNO Ігоря Матовича, який був змушений піти у відставку через тиск з боку партнера по коаліції SaS. Матович перейшов на посаду міністра фінансів.

Однак розбіжності між ним і SaS тривали. У вересні 2022 року це призвело до виходу SaS з коаліції. Таким чином, кабінет Гегера кілька місяців правив у меншості.

15 грудня парламент висловив недовіру уряду Гегера. Згодом президентка поклала на нього виконання функцій прем'єр-міністра, але через голосування в парламенті уряд втратив частину своїх повноважень.

Нинішня криза вибухнула в четвер, коли міністр сільського господарства Самуель Влчан вирішив подати у відставку. Причиною стала субсидія, яку його сімейний бізнес отримав від Міністерства навколишнього середовища. На це звернула увагу опозиція. Влчан вирішив зберегти субсидію і піти з посади.

Наступного дня міністр закордонних справ Растіслав Качер також оголосив про закінчення своїх повноважень. Це означало, що чотири місця в уряді залишилися без міністра і без можливості повноцінної заміни.

Вибори у Словаччині відбудуться наприкінці вересня.

Читайте також: Зав'язані на Україні: що допоможе Словаччині уникнути реваншу антизахідних сил.