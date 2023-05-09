Выборы в Турции: Эрдоган после инцидента с закидываним камнями обвинил оппозицию в провокациях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник обвинил оппозицию в провоцировании беспорядков и поддержке террористов после того, как топ-кандидата от оппозиции на митинге в воскресенье забросали камнями

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале агентства Reuters.

Эрдоган в понедельник предположил, что его оппоненты спровоцировали противостояние в воскресенье, когда толпа забросала камнями ключевую оппозиционную фигуру, мэра Стамбула, в восточном городе Эрзурум, что является оплотом президентской Партии справедливости и развития.

В воскресенье протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), который станет вице-президентом, если Кемаль Кылычдароглу от РНП победит на президентских выборах.

На следующий день в другом конце Турции во время митинга в западном городе Эдирне Эрдоган обвинил оппозицию в "приверженности к террористам".

Аналитики говорят, что он усилил свою риторику, пытаясь повысить свою привлекательность среди консервативных и националистических избирателей.

"Они (оппозиция. – Ред.) пытаются бесстыдно порочить наши города, устраивая свои собственные провокации", – сказал Эрдоган, не ссылаясь непосредственно на события в Эрзуруме.

"Они ищут прикрытие для своего будущего поражения на выборах, провоцируя и оскорбляя людей", – добавил президент Турции.

В то же время министр внутренних дел Сулейман Сойлу также обвинил оппозицию в разжигании насилия в Эрзуруме.

Сойлу заявил, что жена Имамоглу спровоцировала толпу, сделав знак "V" на другом митинге на прошлой неделе – жест, который, по его словам, касался запрещенной Рабочей партии Курдистана (PKK).

"Люди в Эрзуруме очень чувствительны к национализму. Если вы поедете в эти города и спровоцируете их и их чувствительность, то, упаси Боже", – сказал Сойлу в прямом эфире в воскресенье поздно вечером.

В понедельник Имамоглу провел еще один митинг в центральном городе Конья, еще одном оплоте партии Эрдогана.

"Они могут бросать в нас камни, но мы ответим розами. Сначала агитаторы получат урок от народа у избирательных урн, а потом их будут судить в независимых судах за их преступления", – сказал он.

Напомним, в Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что перед Эрдоганом стоит самый большой избирательный вызов за два десятилетия его пребывания у власти.

Подробно о выборах в Турции – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Эрдоган за шаг до поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.



