Топ-кандидата от оппозиции забросали камнями на предвыборном митинге в Турции

Накануне выборов в Турции протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу, члена главной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), во время предвыборного митинга в восточном городе Эрзурум, оплоте партии Эрдогана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Во время митинга в Эрзуруме мэр Стамбула Имамоглу, который станет вице-президентом, если главный оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу победит на выборах, обращался к своим сторонникам с крыши автобуса под открытым небом.

В то же время некоторые люди из толпы начали забрасывать его и его сторонников камнями.

More footage from Erzurum, where a mob pelted Imamoglu's bus and his supporters with stones – this, after the local AKP municipality tried to prevent the rally from taking place. Opposition calls it a planned provocation. There are wounded.

pic.twitter.com/nhiEYJRDCN — Piotr Zalewski (@p_zalewski) May 7, 2023

Имамоглу прервал свою речь и покинул место происшествия. "Мы уезжаем ради вашей безопасности", – сказал Имамоглу своим сторонникам.

Protesters threw stones at Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a member of the main opposition Republican People's Party, during an election rally in the eastern city of Erzurum, a stronghold of Turkey President Tayyip Erdogan's AK Party

Он добавил, что подаст уголовную жалобу на губернатора Эрзурума и руководителя полиции за то, что они допустили насилие.

На видеозаписях видно, что по крайней мере один человек получил ранение в лицо. Позже Имамоглу заявил, что девять человек были ранены.

Turkish citizens wounded as thugs throw stones at Istanbul Mayor during an opposition rally in #Erzurum, with police failing to intervene.



Turkish Interior Minister's response?



Doesn't even condemn the violence. Blames İmamoğlu for a 'provocation'.



Grim times ahead. #Turkey

На президентских выборах 2018 года Эрдоган получил 72% голосов в Эрзуруме, здесь живет большая часть его сторонников.

В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что перед Эрдоганом стоит самый большой избирательный вызов за два десятилетия его пребывания у власти.

На воскресном предвыборном митинге Эрдоган пообещал "похоронить в избирательных урнах" оппозицию за поддержку ЛГБТ.

