Вибори в Туреччині: Ердоган після інциденту з закиданням камінням звинуватив опозицію у провокаціях

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок звинуватив опозицію у провокуванні безладів і підтримці терористів після того, як топ-кандидата від опозиції на мітингу в неділю закидали камінням.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Ердоган у понеділок припустив, що його опоненти спровокували протистояння у неділю, коли натовп закидав камінням ключову опозиційну фігуру, мера Стамбула, в східному місті Ерзурум, що є оплотом президентської Партії справедливості і розвитку.

У неділю протестувальники закидали камінням мера Стамбула Екрема Імамоглу, члена головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП), який стане віцепрезидентом, якщо Кемаль Киличдароглу від РНП переможе на президентських виборах.

Наступного дня в іншому кінці Туреччини під час мітингу в західному місті Едірне Ердоган звинуватив опозицію у "прихильності до терористів".

Аналітики кажуть, що він посилив свою риторику, намагаючись підвищити свою привабливість серед консервативних і націоналістичних виборців.

"Вони (опозиція. – Ред.) намагаються безсоромно паплюжити наші міста, влаштовуючи свої власні провокації", – сказав Ердоган, не посилаючись безпосередньо на події в Ерзурумі.

"Вони шукають прикриття для своєї майбутньої поразки на виборах, провокуючи і ображаючи людей", – додав президент Туреччини.

У той самий час міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу також звинуватив опозицію в розпалюванні насильства в Ерзурумі.

Сойлу заявив, що дружина Імамоглу спровокувала натовп, зробивши знак "V" на іншому мітингу минулого тижня – жест, який, за його словами, стосувався забороненої Робітничої партії Курдистану (PKK).

"Люди в Ерзурумі дуже чутливі до націоналізму. Якщо ви поїдете в ці міста і спровокуєте їх та їхню чутливість, то, боронь Боже", – сказав Сойлу в прямому ефірі в неділю пізно ввечері.

У понеділок Імамоглу провів ще один мітинг у центральному місті Конья, ще одному оплоті партії Ердогана.

"Вони можуть кидати в нас каміння, але ми відповімо трояндами. Спочатку агітатори отримають урок від народу біля виборчих урн, а потім їх будуть судити в незалежних судах за їхні злочини", – сказав він.

Нагадаємо, в Туреччині 14 травня відбудуться президентські та парламентські вибори. Опитування громадської думки показують, що перед Ердоганом стоїть найбільший виборчий виклик за два десятиліття його перебування при владі.

Детально про вибори в Туреччині – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.