Бельгия передает Украине 3,5 млн евро гуманитарной помощи из-за подрыва Каховской ГЭС

Министерство иностранных дел Бельгии в пятницу объявило о предоставлении Украине срочной гуманитарной помощи для преодоления последствий подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Об этом говорится в заявлении бельгийского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Помощь Украине Бельгия предоставит через правительственный механизм B-FAST, который используется для поддержки иностранных государств в кризисных ситуациях.

Чтобы помочь людям, пострадавшим от наводнения, B-FAST предоставит оборудование для укрытия (палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы) общей стоимостью 350 тысяч евро.

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины предоставит медицинское оборудование на сумму 1,6 миллиона евро – лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды, а также обеспечит обезвоженные сухие пайки для эвакуированных.

На основании официального запроса, полученного через европейский координационный механизм, B-FAST закупит генераторы стоимостью 1,5 миллиона евро и направит их в районы, пострадавшие от наводнения.

Наконец, из ранее объявленного пакета гуманитарной помощи Украине в 24 миллиона евро на этот год 7 миллионов евро пойдут в Гуманитарный фонд ООН для Украины.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС.

ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы уже сделали Германия, Австрия, Литва, Латвия и Польша, а также Чехия.