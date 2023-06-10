Британия выделяет 16 млн фунтов для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС

Правительство Великобритании объявило о выделении дополнительных 16 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий затоплений, вызванных разрушением Каховской дамбы.

Об этом правительство Великобритании сообщило в своем заявлении в субботу 10 июня, пишет "Европейская правда".

Дополнительные средства являются дополнением к существующему обязательству в размере 220 млн фунтов стерлингов, объявленного в прошлом году.

По словам британского правительства, эта помощь является признанием растущих потребностей по всей Украине, в том числе в районах, пострадавших от разрушения дамбы в Новой Каховке.

Финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих в пострадавших районах на юге Херсонской области, оборудованием, жильем и предметами первой необходимости, а также в районах, пострадавших от боевых действий, и в общинах переселенцев.

Это финансирование также поможет реагировать на текущие последствия затопления, включая инфекционные заболевания, передающиеся через воду, потерю средств к существованию и риски, связанные с наземными минами.

Организация Красного Креста получит 10 миллионов фунтов стерлингов, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов – 5 миллионов фунтов стерлингов, а Международная организация по миграции – 1 миллион фунтов стерлингов.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что затопление имеет "неописуемое влияние" на более 32 тысяч человек, проживающих в Херсоне, а также "тысячи людей в близлежащих районах".

Великобритания также предоставляет пакет спасательных лодок, фильтров для воды, водяных насосов, чтобы помочь государственным службам по чрезвычайным ситуациям Украины справиться с последствиями затопления. Ожидается, что оборудование начнет поступать в Украину на следующей неделе.

Накануне Бельгия решила передать Украине 3,5 млн евро гуманитарной помощи из-за подрыва Каховской ГЭС.

После того, как в ночь на вторник Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, гуманитарную помощь оказали ряд стран Европейского Союза и Соединенные Штаты.