Британія виділяє 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 16 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби.

Про це уряд Британії повідомив у своїй заяві в суботу 10 червня, пише "Європейська правда".

Додаткові кошти є доповненням до існуючого зобов’язання у розмірі 220 млн фунтів стерлінгів, оголошеного минулого року.

За словами британського уряду, ця допомога є визнанням зростаючих потреб по всій Україні, в тому числі в районах, що постраждали від руйнування дамби в Новій Каховці.

Фінансування буде спрямоване на підтримку гуманітарних організацій, які працюють у постраждалих районах на півдні Херсонської області, обладнанням, житлом і предметами першої необхідності, а також у районах, що постраждали від бойових дій, та у громадах переселенців.

Це фінансування також допоможе реагувати на поточні наслідки затоплення, включаючи інфекційні захворювання, що передаються через воду, втрату засобів до існування та ризики, пов'язані з наземними мінами.

Організація Червоного Хреста отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів, Управління ООН з координації гуманітарних питань – 5 мільйонів фунтів стерлінгів, а Міжнародна організація з міграції – 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що затоплення має "невимовний вплив" на понад 32 тисячі людей, які проживають у Херсоні, а також "тисячі людей у прилеглих районах".

Британія також надає пакет рятувальних човнів, фільтрів для води, водяних насосів, щоб допомогти державним службам з надзвичайних ситуацій України впоратися з наслідками затоплення. Очікується, що обладнання почне надходити в Україну наступного тижня.

Напередодні Бельгія вирішила передати Україні 3,5 млн євро гуманітарної допомоги через підрив Каховської ГЕС.

Після того, як у ніч проти вівторка Росія підірвала дамбу Каховської ГЕС, гуманітарну допомогу надали низка країн Європейського Союзу та Сполучені Штати.