Трюдо объявил новые санкции за поддержку вторжения России в Украину

Канада введет новые санкции в отношении нескольких физических лиц и предприятий, которые способствуют военному вторжению России в Украину.

Об этом на пресс-конференции во время визита в Киев заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы объявляем новые санкции. Сейчас Канада наложила санкции на более чем 2500 организаций и отдельных лиц. А сегодня мы объявляем новые санкции против 24 человек и 17 организаций как часть специальных экономических мер для Украины", – сказал Трюдо.

Премьер-министр сообщил, что Канада передаст Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в аэропорту Торонто.

Трюдо также сказал, что Канада примет участие в многонациональных усилиях по подготовке украинских пилотов истребителей и предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов ($ 370 млн).