Трюдо оголосив нові санкції за підтримку вторгнення Росії в Україну

Канада запровадить нові санкції щодо кількох фізичних осіб і підприємств, які сприяють військовому вторгненню Росії в Україну.

Про це на пресконфеенції під час візиту до Києва заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми оголошуємо нові санкції. Наразі Канада наклала санкції на більш ніж 2500 організацій та окремих осіб. А сьогодні ми оголошуємо нові санкції проти 24 осіб і 17 організацій як частину спеціальних економічних заходів для України", – сказав Трюдо.

Прем’єр-міністр повідомив, що Канада передасть Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року в аеропорту Торонто.

Трюдо також сказав, що Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях з підготовки українських пілотів винищувачів та надасть Києву новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($ 370 млн).