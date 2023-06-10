Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде в аэропорту Торонто.

Об этом он сказал в субботу на пресс-конференции во время визита в Киев, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Сегодня через законодательство, которое мы приняли, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи этого актива Украине, чтобы он больше никогда не использовался Россией в поддержку войны", – сказал канадский премьер.

Как известно, Канада приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне прошлого года там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Читайте подробнее в статье: Канадский прецедент: как конфискованные российские активы будут переданы Украине.

Трюдо также сообщил, что Канада примет участие в многонациональных усилиях по подготовке украинских пилотов истребителей и предоставит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 500 млн канадских долларов ($ 370 млн).