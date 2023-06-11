Президент Чехии принял маленькую украинку, которую травили одноклассники

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в целом осуждает возможные издевательства, унижения и насилие в школах, но в случае с ребенком, который был вынужден покинуть свою страну из-за войны, он считает их особенно позорными.

Как передает "Европейская правда", об этом Павел написал в Twitter, опубликовав фото со встречи с украинской школьницей, которая, согласно видео, распространяющихся в социальных сетях, подверглась издевательствам со стороны одноклассников во время школьной экскурсии.

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2023

Президент Чехии положительно оценил то, что школа и родители решили вопрос и девочка получила извинения. "Но шрамы на душе останутся", – констатировал он.

Согласно опубликованному видео, школьники, среди прочего, ругались и плевали на девочку.

Министр образования Микулаш Бек также отреагировал на видео, заявив, что "буллинг в любой форме является абсолютно неприемлемым", и призвал учителей решительно противостоять этому в своих классах. Министр внутренних дел Вит Ракушан в Twitter назвал "плевок в лицо ребенка плевком в лицо всей нашей цивилизации". "Дети просто перенимают наши модели поведения. И они ярко показывают, насколько жестокими и глупыми эти модели иногда бывают", – добавил он.

"Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах вообще. А в случае с ребенком, которому пришлось покинуть свою страну и друзей из-за войны, и которому мы предложили безопасное убежище, это особенно позорно", – заявил Петр Павел.

По данным СМИ, инцидент произошел во время школьной экскурсии учеников начальной школы в Опочно в Рычновске. Директор школы Ева Александрова после происшествия сообщила СМИ, что школа решит проблему с родителями и что она, безусловно, не согласна с таким поведением.

Напомним, в Чехии полиция начала проверку в связи с тем, что женщина из города Зноймо подняла флаг наемников ЧВК "Вагнера".