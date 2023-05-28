У Чехії поліція почала перевірку через підняття прапора ПВК "Вагнера"

У Чехії поліція почала перевірку у зв’язку з тим, що жінка з міста Зноймо підняла прапор найманців ПВК "Вагнера".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

"Поліція знайома з цим випадком. Ведеться перевірка. Наразі, однак, коментарі передчасні", – заявив ЗМІ речник чеської поліції Давид Чалоупка.

Прапор ПВК "Вагнера" на своїй ділянці підняла чеська громадянка Люція Бріхтова, чий обліковий запис у Facebook, де розміщені відповідні фотографії, переповнений проросійськими та антиукраїнськими постами.

Жінка впевнена, що в її діях немає нічого протизаконного, оскільки вона не демонструє Z-символіку, яка є знаком російського вторгнення в Україну, і за яку нещодавно був засуджений учасник демонстрації в Празі.

31-річного демонстранта Якуба Яшека, який вийшов 11 березня цього року у Празі на маніфестацію з нашивкою "Z" на рюкзаку і логотипом ПВК "Вагнер" на рукаві куртки, було визнано винним за заперечення факту геноциду, його схвалення і виправдовування до шести місяців позбавлення волі умовно, з відстрочкою на два роки.

Яшеку заборонили протягом одного року приїжджати до Праги, на нього наклали штраф у розмірі 12 000 крон (близько 500 євро).