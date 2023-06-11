Президент Чехії прийняв маленьку українку, яку цькували однокласники

Президент Чехії Петр Павел заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними.

Як передає "Європейська правда", про це Павел написав у Twitter, опублікувавши фото із зустрічі з українською школяркою, яка, згідно з відео, що поширюються в соціальних мережах, зазнала знущань з боку однокласників під час шкільної екскурсії.

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr — Petr Pavel (@prezidentpavel) June 10, 2023

Президент Чехії позитивно оцінив те, що школа і батьки вирішили питання і дівчинка отримала вибачення. "Але шрами на душі залишаться", – констатував він.

Згідно з опублікованим відео, школярі, серед іншого, лаялися і плювали на дівчинку.

Міністр освіти Мікулаш Бек також відреагував на відео, заявивши, що "булінг у будь-якій формі є абсолютно неприйнятним", і закликав вчителів рішуче протистояти цьому у своїх класах. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан у Twitter назвав "плювок в обличчя дитини плювком в обличчя всієї нашої цивілізації". "Діти просто переймають наші моделі поведінки. І вони яскраво показують, наскільки жорстокими і дурними ці моделі іноді бувають", – додав він.

"Я засуджую знущання, приниження і насильство в школах взагалі. А у випадку з дитиною, якій довелося покинути свою країну і друзів через війну, і якій ми запропонували безпечний притулок, це особливо ганебно", – заявив Петр Павел.

За даними ЗМІ, інцидент стався під час шкільної екскурсії учнів початкової школи в Опочно в Ричновську. Директор школи Єва Александрова після події повідомила ЗМІ, що школа вирішить проблему з батьками і що вона, безумовно, не згодна з такою поведінкою.

Нагадаємо, у Чехії поліція почала перевірку у зв’язку з тим, що жінка з міста Зноймо підняла прапор найманців ПВК "Вагнера".