Сегодня родственники жертв катастрофы MH17 снова разместили 298 пустых стульев напротив посольства России в Гааге – по одному для каждой жертвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Начиная с 2018 года, Рабочая группа по установлению правды о катастрофе MH17, объединение родственников и для родственников, ежегодно организует акцию протеста у посольства.

В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Протест направлен против отношения российского режима к роковому событию 17 июля 2014 года. Уголовное расследование, проведенное JIT, показало, что самолет MH17 был сбит российской ракетной установкой "Бук" с поля, контролируемого пророссийскими боевиками. Суд также увидел "большое количество доказательств" этого. Однако Россия всегда отрицала свою причастность к катастрофе.

Организация протестует против отказа признать эту причастность. "Даже после восьми лет расследования и сбалансированного уголовного процесса, который длился почти три года", – говорится в заявлении организации.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук".

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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