Родичі жертв MH17 влаштували протест біля посольства РФ у Гаазі

Сьогодні родичі жертв катастрофи MH17 знову розмістили 298 порожніх стільців навпроти посольства Росії в Гаазі – по одному для кожної жертви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Починаючи з 2018 року, Робоча група зі встановлення правди про катастрофу MH17, об'єднання родичів і для родичів, щороку організовує акцію протесту біля посольства.

фото NOS

У катастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Протест спрямований проти ставлення російського режиму до фатальної події 17 липня 2014 року. Кримінальне розслідування, проведене JIT, показало, що літак MH17 був збитий російською ракетною установкою "Бук" з поля, контрольованого проросійськими бойовиками. Суд також побачив "велику кількість доказів" цього. Однак Росія завжди заперечувала свою причетність до катастрофи.

Організація протестує проти відмови визнати цю причетність. "Навіть після восьми років розслідування і збалансованого кримінального процесу, що тривав майже три роки", – йдеться в заяві організації.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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