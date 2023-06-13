Блинкен рассчитывает, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до саммита в Вильнюсе

США рассчитывают, что Швеция завершит процесс вступления в НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в США считают, что Швеция приложила достаточно усилий для устранения беспокойств Турции относительно ее присоединения к НАТО.

"По нашему мнению и, что не менее важно, по мнению практически всех других членов НАТО ... для Швеции пришло время официально присоединиться к Альянсу и завершить процесс вступления в него. И это, безусловно, мнение Соединенных Штатов. Поэтому мы ожидаем, что это произойдет до Вильнюсского саммита в июле", – отметил госсекретарь.

Напомним, президент США Джо Байден хочет, чтобы процесс вступления Швеции в НАТО был завершен до саммита в Вильнюсе. Таким образом, планируется, что членство Швеции начнется на саммите, однако для этого необходимо согласие Турции и Венгрии.

Турция и Венгрия, которые поддерживают связи с Россией, являются единственными странами-членами НАТО, которые еще не ратифицировали заявку Швеции, что требует единодушной ратификации.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг раньше в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.