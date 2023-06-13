Блінкен розраховує, що Швеція завершить процес вступу в НАТО до саміту у Вільнюсі

США розраховують, що Швеція завершить процес вступу в НАТО до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прессконференції з главою МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у США вважають, що Швеція доклала достатньо зусиль для усунення занепокоєнь Туреччини щодо її приєднання до НАТО.

"На нашу думку і, що не менш важливо, на думку практично усіх інших членів НАТО…для Швеції настав час офіційно приєднатися до Альянсу і завершити процес вступу до нього. І це, безумовно, думка Сполучених Штатів. Тому ми очікуємо, що це станеться до Вільнюського саміту в липні", – зазначив держсекретар.

Нагадаємо, президент США Джо Байден хоче, щоб процес вступу Швеції до НАТО був завершений до саміту у Вільнюсі. Таким чином, планується, що членство Швеції розпочнеться на саміті, однак для цього необхідна згода Туреччини і Угорщини.

Туреччина та Угорщина, які підтримують зв'язки з Росією, є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявку Швеції, що вимагає одностайної ратифікації.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.