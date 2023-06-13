Эстония отменит исключения для украинцев, которые въезжают в страну с домашними любимцами

Эстония в ближайшие дни отменит исключения, сделанные для пересечения границы украинскими кошками и собаками в начале полномасштабной войны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министерство сельской жизни Эстонии в феврале 2022 года по рекомендации Европейской комиссии разрешило беженцам из Украины ввозить домашних собак и кошек без действующих документов и прививки от бешенства.

Украинцев, которые не имели соответствующих документов, попросили уведомить о ввозе животных сельскохозяйственный и продовольственный департамент правительства Эстонии, который организовывал прививки и чипирование животных.

К середине мая в Эстонию прибыли 1865 домашних животных из Украины, ни у одного не обнаружили случаев бешенства.

"Мы пошли на очень большой риск. На него пошел весь Европейский Союз. Мы не могли быть полностью уверены, что документы о вакцинации против бешенства, которую имели животные, были действительными", – пояснил вице-канцлер Министерства сельской жизни Эстонии Хендрик Кууск.

Теперь, поскольку Еврокомиссия рекомендует государствам-членам ЕС отменить исключение не позднее 15 июня, Эстония также предупреждает, что требования к ввозу домашних любимцев для украинцев вернутся.

"Ветеринарная служба Украины сама сообщила нам, что способна провести все необходимые экспертизы и гарантировать, что питомцы вакцинированы и соответствуют требованиям для въезда в Евросоюз. Это уже означает перемещение в обычном порядке", – сказал Кууск.