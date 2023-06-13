Естонія скасує винятки для українців, які в'їжджають у країну з домашніми улюбленцями

Естонія найближчими днями скасує винятки, зроблені для перетину кордону українськими кішками та собаками на початку повномасштабної війни Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністерство сільського життя Естонії в лютому 2022 року за рекомендацією Європейської комісії дозволило біженцям із України ввозити домашніх собак і кішок без чинних документів і щеплення від сказу.

Українців, які не мали відповідних документів, попросили повідомити про ввезення тварин сільськогосподарський і продовольчий департамент уряду Естонії, який організовував щеплення й чипування тварин.

До середини травня в Естонію прибули 1865 домашніх тварин з України, у жодної не виявили випадків сказу.

"Ми пішли на дуже великий ризик. На нього пішов увесь Європейський Союз. Ми не могли бути повністю впевнені, що документи про вакцинацію проти сказу, яку мали тварини, були дійсними", – пояснив віцеканцлер Міністерства сільського життя Естонїі Хендрік Кууск.

Тепер, оскільки Єврокомісія рекомендує державам-членам ЄС скасувати виняток не пізніше 15 червня, Естонія також попереджає, що вимоги до ввезення домашніх улюбленців для українців повернуться.

"Ветеринарна служба України сама повідомила нам, що здатна провести всі необхідні експертизи і гарантувати, що вихованці вакциновані і відповідають вимогам для в'їзду в Євросоюз. Це вже означає переміщення у звичайному порядку", – сказав Кууск.