"Венецианка" призвала Грузию не принимать законопроект о "деолигархизации"

Венецианская комиссия Совета Европы в понедельник опубликовала окончательный вывод, согласно которому призывает власти Грузии не принимать законопроект "О деолигархизации", который ранее изменили с учетом предыдущих рекомендаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Летом 2022 года Европейская комиссия в своих 12 рекомендациях для Грузии призвала "осуществить курс на "деолигархизацию", преодолев чрезмерное влияние личных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь".

Власти Грузии в ответ разработали законопроект "О деолигархизации", который после рекомендаций Венецианской комиссии отправили на доработку.

Однако эксперты "Венецианки" считают, что новый вариант законопроекта не может считаться "демократическим или эффективным" ответом на требование Еврокомиссии, поскольку может стать инструментом воздействия на оппонентов власти.

Венецианская комиссия считает, что Грузии необходимо осуществить "системные реформы", в частности по созданию и осуществлению политики эффективной конкуренции, усилению борьбы с коррупцией на высшем уровне, и усилению плюрализма СМИ и прозрачности собственности СМИ.

В партии власти "Грузинская мечта" уже заявили, что будут ждать указаний Еврокомиссии. По словам исполнительного секретаря "Мечты" Мамуки Мдинарадзе, если вопрос о "деолигархизации" будет снят с повестки дня, закон не вступит в силу – иначе же он начнет действовать с 1 марта 2024 года.

Отметим, что Венецианская комиссия проанализировала и украинский закон о "деолигархизации", заявив, что он не должен применяться в том виде, в котором он есть сейчас, а вместо этого надо применить системный подход.