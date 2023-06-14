Европарламент готовит закон для регулирования использования искусственного интеллекта

Европарламент разработал свое предложение нового закона, который урегулировал бы использование искусственного интеллекта с целью защиты от возможных вредных воздействий этого изобретения.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Закон готовят с целью обеспечить "человекоцентричный и заслуживающий доверия" искусственный интеллект и предотвратить возможные негативные влияния технологии на безопасность, фундаментальные права и демократию.

499 голосами "за" депутаты одобрили свою переговорную позицию по этому вопросу, с которой пойдут на дальнейшие переговоры со странами-членами по финальному тексту проекта.

Он должен обеспечить, чтобы технологии искусственного интеллекта, которые используются или разрабатываются в Европе, полностью соответствовали европейскому законодательству о приватности, безопасности, прозрачности и тому подобное.

Системы ИИ, уровень риска которых признают неприемлемым, планируют запретить. В черный список, в частности, могут попасть технологии "социального рейтинга" в зависимости от поведения и характеристик человека.

Евродепутаты решили отнести к опасным также системы удаленной биометрической идентификации в публично доступных местах; биометрические системы классификации людей по полу, расе, этнической принадлежности, гражданству, религии, политическим взглядам и т.д.; полицейские системы "предвидения" (на основе профиля, местоположения или бывших проблем с законом), системы распознавания эмоций в работе правоохранительных органах, органах пограничного контроля, на рабочем месте и в учебных заведениях; системы, способные создавать базы данных лиц.

К системам высокого риска отнесли те, которые могут представлять значительную угрозу для здоровья, безопасности, фундаментальных прав. К таким отнесли, среди прочего, системы ИИ, которые могут повлиять на мнение избирателей и результаты голосования.

Разработчики должны будут регистрировать свои "модели" программ в базе данных ЕС перед выпуском на рынок. Генерирующие системы ИИ на основе таких моделей – вроде ChatGPT – должны будут выполнять критерии прозрачности и обеспечить предохранители от генерирования контента, который нарушает законодательство; предоставлять подробный перечень данных, на которых "обучали" систему.

Исключение сделали для исследовательской деятельности и компонентов ИИ, которые предоставляются на основе лицензии open-source.

Напомним, во вторник Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации всех типов батареек.