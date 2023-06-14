Європарламент затвердив нові правила щодо виробництва та утилізації батарейок

Європарламент затвердив нові правила дизайну, виробництва та утилізації усіх типів батарейок, які продаються на території країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили 587 голосами "за", проти проголосували 9 депутатів і ще 20 утрималися. Таким чином Європарламент схвалив домовленість щодо цього законопроєкту, досягнену раніше з Радою ЄС.

Новий закон покриває увесь "цикл життя" батарейок.

Серед іншого, він передбачає, що виробники мають вказувати на продукті інформацію про "вуглецевий слід", якщо йдеться про батареї для електричних засобів транспорту та промислові батареї, які можна перезаряджати, потужністю понад 2кВт-год. Для них потрібно робити також "цифровий паспорт".

У різноманітних пристроях батареї зобов’язують проєктувати так, щоб споживачі могли самі дістати чи замінити їх.

Окрім того, встановлюються цільові показники збору використаних батарейок та повторного використання матеріалів від них.

Так, на 2023 рік декларується ціль збирати 45% використаних портативних батарейок, до 2027 року – 63%, до 2030 – 73%; для батарей від легкого індивідуального транспорту – 51% до 2028 року, 61% до 2031 року.

До 2027 року визначили метою вилучати із зібраних використаних батарейок 50% літію, 90% кобальту, міді, свинцю та нікелю до 2027 року; 80% літію і 90% кобальту, мдіі, свинцю та нікелю до 2031 року.

Крім того, виробники повинні будуть поступово нарощувати використання цієї сировини для повторного виробництва батарейок.

Після затвердження Радою ЄС закон має бути опублікований в Офіційному журналі ЄС і тоді набуде чинності.

Робота над цим проєктом закону тривала з 2020 року, коли Єврокомісія внесла свою пропозицію.