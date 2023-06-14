"Венецианка" раскритиковала Францию за механизм принятия законопроектов в обход парламента

Венецианская комиссия Совета Европы выразила обеспокоенность использованием правительством Франции предусмотренной конституцией спецпроцедуры, которая в некоторых случаях позволяет принимать законодательные инициативы без консультаций с парламентом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Статья 49.3 Конституции Франции позволяет главе правительства в чрезвычайных обстоятельствах пропускать голосование в Национальной ассамблее – нижней палате парламента – при принятии бюджетного законодательства.

В промежуточном заключении Венецианской комиссии, опубликованном в среду, указано, что с мая 2022 года правительство французского премьера Элизабет Борн использовало этот механизм одиннадцать раз, последний раз – в марте для принятия противоречивой пенсионной реформы.

Опросы общественного мнения показывают, что значительное большинство французов выступает против повышения пенсионного возраста. На этом фоне профсоюзы организовали масштабные протесты против реформы. В правительстве дали понять, что не собираются идти на уступки, а высший суд Франции отклонил просьбу провести референдум по этому вопросу.

Статья 49.3 Конституции "не является формой делегирования власти, а скорее автономной законодательной властью в руках исполнительной власти", отмечает "Венецианка", которая изучила "существующие предохранители против чрезмерного использования и риски злоупотребления ею".

Специалисты Совета Европы заключают, что статья 49.3 Конституции Франции "перекладывает бремя инициативы" по отклонению законопроекта, "предусматривая, что члены Национальной ассамблеи должны внести и проголосовать абсолютным большинством голосов за предложение о вотуме недоверия, чтобы отклонить закон".

По их мнению, это означает, что "в определенных случаях" закон может быть принят "без реального и глубокого обсуждения его содержания", причем это делается "способом, который, очевидно, не имеет аналогов в других европейских странах".

В то же время Венецианская комиссия отметила, что сравнит аналогичные механизмы вмешательства в законодательные полномочия парламентов в других европейских странах, прежде чем опубликовать свои окончательные выводы.