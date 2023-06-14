"Венеційка" розкритикувала Францію за механізм ухвалення законопроєктів в обхід парламенту

Венеційська комісія Ради Європи висловила занепокоєння використанням урядом Франції передбаченої конституцією спецпроцедури, яка в деяких випадках дозволяє ухвалювати законодавчі ініціативи без консультацій з парламентом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Стаття 49.3 Конституції Франції дозволяє голові уряду в надзвичайних обставинах пропускати голосування в Національній асамблеї – нижній палаті парламенту – під час ухвалення бюджетного законодавства.

У проміжному висновку Венеційської комісії, опублікованому в середу, вказано, що з травня 2022 року уряд французької прем’єрки Елізабет Борн використовував цей механізм одинадцять разів, востаннє – у березні для ухвалення суперечливої пенсійної реформи.

Опитування громадської думки показують, що значна більшість французів виступає проти підвищення пенсійного віку. На цьому тлі профспілки організували масштабні протести проти реформи. В уряді дали зрозуміти, що не збираються йти на поступки, а найвищий суд Франції відхилив прохання провести референдум з цього питання.

Стаття 49.3 Конституції "не є формою делегування влади, а радше автономною законодавчою владою в руках виконавчої влади", зазначає "Венеційка", яка вивчила "існуючі запобіжники проти надмірного використання та ризики зловживання нею".

Фахівці Ради Європи висновують, що стаття 49.3 Конституції Франції "перекладає тягар ініціативи" щодо відхилення законопроєкту, "передбачаючи, що члени Національної асамблеї повинні внести й проголосувати абсолютною більшістю голосів за пропозицію про вотум недовіри, щоб відхилити закон".

На їхню думку, це означає, що "в певних випадках" закон може бути ухвалений "без реального і глибокого обговорення його змісту", причому це робиться "у спосіб, який, очевидно, не має аналогів в інших європейських країнах".

Водночас Венеційська комісія зауважила, що порівняє аналогічні механізми втручання в законодавчі повноваження парламентів в інших європейських країнах, перш ніж опублікувати свої остаточні висновки.