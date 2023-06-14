Швейцарские сенаторы отклонили создание группы по контролю санкций против России

Совет кантонов – верхняя палата парламента Швейцарии в среду отклонила большинством голосов предложение Федерального совета страны создать рабочую группу по обеспечению соблюдения санкций против России и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

Против создания комиссии по соблюдению санкций против РФ и Беларуси проголосовали 30 швейцарских сенаторов и только семь поддержали предложение, как и рекомендовал ранее правовой комитет палаты.

Предложение предусматривало создание специальной рабочей группы, ответственной за выявление и блокировку активов, которыми владеют в Швейцарии состоятельные граждане России и Беларуси из санкционного списка.

Аналогичное предложение ранее подал сенатор от Социал-демократической партии Карло Соммаруга, но снял его в пользу проекта федерального правительства. По его мнению, создание рабочей группы позволило бы изменить способ работы Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии таким образом, чтобы он искал активы подсанкционных лиц на опережение.

Напомним, в апреле Федеральный совет Швейцарии заявил, что пока не намерен присоединяться к международной рабочей группе стран "Группы семи" по поиску подсанкционных российских активов REPO, но может пересмотреть это решение.

В то же время в мае комитет Совета кантонов рекомендовал смягчить экспортный контроль швейцарской военной техники, от чего потенциально в будущем может получить пользу Украина.

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