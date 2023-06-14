Швеция передает 250 миноискателей Украине после подрыва Каховской ГЭС

Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям в среду предложило Украине передать 250 миноискателей для помощи в ликвидации последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции, и Украина приняла это предложение.

Об этом сообщила пресс-служба шведского правительства, пишет "Европейская правда".

Оборудование, которое Украина получит от Швеции, предназначено для гражданского разминирования и должно помочь обезопасить районы, пострадавшие от затопления после подрыва дамбы, в результате чего вода смыла и перенесла в неизвестное место наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Стоимость миноискателей составляет 15 миллионов шведских крон (1,3 миллиона евро), ожидается, что их доставят в Украину в ближайшее время.

"Швеция и ЕС решительно осуждают разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области. Это свидетельствует о новом уровне разрушения критически важной гражданской инфраструктуры Украины", – заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

"Швеция будет продолжать нашу решительную поддержку Украины так долго, как это потребуется, и мы будем продолжать оказывать давление на Россию", – добавил он.

Также, по словам шведского министра, страна отправит в Украину миссию в составе 250 саперов для ускорения работ по разминированию.

В Европейской комиссии во вторник сообщили, что в настоящее время в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС – речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.