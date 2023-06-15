Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять Украину в НАТО после войны

Европарламент 15 июня принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 – воздержались.

Евродепутаты ожидают, что процесс вступления Украины в НАТО начнется после завершения войны и его финализируют как можно быстрее.

До обретения Украиной полноправного членства, отмечается в тексте, ЕС и страны-члены, как и союзники в НАТО и близкие партнеры, должны в тесном сотрудничестве с Украиной создать временный механизм гарантий безопасности, который должен быть внедрен сразу после войны.

Также выражают надежду, что Еврокомиссия даст положительное заключение относительно выполнения Украиной семи кандидатских рекомендаций и переговоры о вступлении Украины в ЕС откроют уже в этом году.

Европарламентарии отмечают, что интеграция Украины в ЕС и НАТО улучшит ситуацию с безопасностью для региона и всего мира.

Также в резолюции осуждают разрушение Россией дамбы Каховской ГЭС, отмечая, что это военное преступление и огромный вред для окружающей среды. Депутаты отмечают, что ответственные за это и другие военные преступления должны ответить за свои действия согласно международному праву.

Часть резолюции посвящена восстановлению Украины. Евродепутаты призывают ЕС создать для Украины комплексный пакет, который бы учитывал неотложные, среднесрочные и долгосрочные потребности.

Депутаты подчеркивают важность сочетания восстановления Украины, ее евроинтеграционных шагов и других реформ, а также отмечают, что важно во время восстановления создавать лучшую инфраструктуру, чем утраченная, и учитывать при этом политику Европейского зеленого курса – чтобы Украина превращалась в "свободное от выбросов и цифровизированное современное европейское государство всеобщего благосостояния с рыночной экономикой".

Напомним, генсек Альянса рассказал, что консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются.

Среди форматов расширения сотрудничества, которые обсуждаются – создание Совета Украина-НАТО. В то же время, глава МИД Украины отметил, что создание этого органа без перспектив членства – словно "танк без пушки".

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