Столтенберг: Консультации по модели движения Украины в НАТО продолжаются

В НАТО продолжаются консультации о том, какой будет формулировка Вильнюсского саммита относительно будущего присоединения Украины к Альянсу, но генсек Столтенберг ожидает, что лидеры найдут "хорошее решение".

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в среду накануне встречи министров обороны Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

"Консультации продолжаются. Я уверен, что мы найдем хорошее решение на этом саммите", – сказал Столтенберг, дав понять, что пока союзники не согласовали позицию относительно механизма движения Украины в НАТО.

Он назвал важным то, что в этом контексте союзники пришли к согласию по ряду ключевых позиций.

"Союзники пришли к согласию относительно украинского членства. Мы согласились, что двери НАТО открыты... Мы также согласились, что Украина станет членом Альянса", – сказал генсек.

Он добавил, что союзники согласились относительно того, что только от Украины и государств-членов зависит, станет ли она членом НАТО.

"Сейчас для нас приоритетом является то, чтобы Украина сохранила себя как независимое государство", – добавил Столтенберг, отметив, что для этого НАТО согласует многолетнюю программу, которая поможет Украине перейти от советских стандартов к стандартам НАТО и стать полностью взаимосовместимой с Альянсом.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены Альянса пообещают нарастить военную помощь Украине и обязуются помогать в долгосрочной перспективе.