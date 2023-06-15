КНДР выпустила две ракеты малой дальности

Северная Корея выпустила две ракеты малой дальности у своего восточного побережья в четверг, менее чем через час после того, как предупредила о "неизбежном" ответе на военные учения, проведенные ранее в тот же день южнокорейскими и американскими войсками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Последние действия Северной Кореи произошли в то время, когда советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан находился в Токио для встреч со своими японскими и южнокорейскими коллегами.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль наблюдал за тем, как несколько тысяч южнокорейских и американских военнослужащих приняли участие в совместных учениях с боевой стрельбой в четверг, в последней демонстрации силы, которая, по словам союзников, необходима для сдерживания Северной Кореи.

Представитель Министерства национальной обороны Северной Кореи заявил, что эти учения приводят к эскалации военной напряженности в регионе, и войска будут жестко реагировать на "провокации со стороны врагов".

В конце прошлого месяца Пхеньян неудачно попытался запустить спутник-шпион, осуществив первый запуск спутника с 2016 года, при этом ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, которые наложили на страну санкции.

Дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности или убеждение Пхеньяна отказаться от своего ядерного арсенала, зашли в тупик.