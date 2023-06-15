КНДР випустила дві ракети малої дальності

Північна Корея випустила дві ракети малої дальності біля свого східного узбережжя в четвер, менш ніж за годину після того, як попередила про "неминучу" відповідь на військові навчання, проведені раніше того ж дня південнокорейськими і американськими військами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Останні дії Північної Кореї відбулися в той час, коли радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван перебував у Токіо для зустрічей зі своїми японськими та південнокорейськими колегами.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль спостерігав за тим, як кілька тисяч південнокорейських і американських військовослужбовців взяли участь у спільних навчаннях з бойовою стрільбою в четвер, в останній демонстрації сили, яка, за словами союзників, необхідна для стримування Північної Кореї.

Представник Міністерства національної оборони Північної Кореї заявив, що ці навчання призводять до ескалації військової напруженості в регіоні, і війська будуть жорстко реагувати на "провокації з боку ворогів".

Наприкінці минулого місяця Пхеньян невдало спробував запустити супутник-шпигун, здійснивши перший запуск супутника з 2016 року, при цьому ракета-носій і корисне навантаження впали в море.

Програми Північної Кореї з розробки балістичних ракет і ядерної зброї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, які наклали на країну санкції.

Дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження напруженості або переконання Пхеньяна відмовитися від свого ядерного арсеналу, зайшли в глухий кут.