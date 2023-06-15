Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Польская Пограничная служба в четверг сообщила о завершении работ по возведению электронного барьера на границе с Беларусью, который должен усилить защиту в дополнение к физическому забору.

Об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши, которое цитирует "Европейская правда".

Электронный барьер отныне работает по всей длине границы Польши с Беларусью, то есть 206 километров. Перед тем уже год на польско-белорусской границе также функционирует физический барьер.

"Оба барьера, физические и электронные, являются важным элементом в системе защиты границы Республики Польша рядом с важнейшим элементом – пограничниками", – отмечают в службе.

Электронный барьер 206 километров длиной оборудован 3000 камерами дневного и ночного видения и тепловизорами, 400 километрами кабелей обнаружения и 11 телетехническими контейнерами.

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

В прошлом году на подлясском участке границы с Беларусью завершилось строительство физического барьера – 5,5-метрового забора из стальных пролетов, обтянутых колючей проволокой. Его длина составляет 186 километров.

Электронный барьер покрывает также те участки, где нет физического забора, то есть часть пограничных вод. Общая стоимость всех работ оценивается в примерно 1,6 миллиарда злотых (360 миллионов евро).

Барьер на границе стал ответом на постоянное миграционное давление, организованное белорусским режимом с середины 2021 года, когда Минск способствовал прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в ЕС.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.