Польша окончательно возвела стену на границе с Беларусью

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в субботу сообщил о завершении строительства стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня является наиболее защищенной в Европе", - написал Жарин в Twitter.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

Напомним, в январе Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы должны были завершить в середине лета, но они задержались из-за геологических сложностей.

Как отмечает "Польське радіо", стена на польско-белорусской границе достигает около 187 километров в длину и 5,5 метра в высоту. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

Для животных в стене есть специальные проходы, не перекрывает она также пограничные реки и водотоки. Сейчас ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы - датчиками движения и камерами.