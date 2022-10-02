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Польша окончательно возвела стену на границе с Беларусью

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Воскресенье, 2 октября 2022, 11:00

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в субботу сообщил о завершении строительства стены на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня является наиболее защищенной в Европе", - написал Жарин в Twitter.

Напомним, в январе Польша начала строительство забора на границе с Беларусью, чтобы усложнить нелегальную миграцию из Беларуси. Работы должны были завершить в середине лета, но они задержались из-за геологических сложностей.

Как отмечает "Польське радіо", стена на польско-белорусской границе достигает около 187 километров в длину и 5,5 метра в высоту. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена колючая проволока.

Для животных в стене есть специальные проходы, не перекрывает она также пограничные реки и водотоки. Сейчас ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы - датчиками движения и камерами.

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Польша Беларусь шантаж мигрантами

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