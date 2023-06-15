Польща завершила будівництво електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю

Польська Прикордонна служба в четвер повідомила про завершення робіт зі зведення електронного бар’єра на кордоні з Білоруссю, який має посилити захист на додачу до фізичного паркану.

Про це йдеться в заяві Прикордонної служби Польщі, яку цитує "Європейська правда".

Електронний бар’єр відтепер працює по всій довжині кордону Польщі з Білоруссю, тобто 206 кілометрів. Перед тим уже рік на польсько-білоруському кордоні також функціонує фізичний бар'єр.

"Обидва бар'єри, фізичні та електронні, є важливим елементом в системі захисту кордону Республіки Польща поруч із найважливішим елементом – прикордонниками", – зазначають у службі.

Електронний бар’єр 206 кілометрів завдовжки обладнаний 3000 камерами денного й нічного бачення та тепловізорами, 400 кілометрами кабелів виявлення та 11 телетехнічними контейнерами.

Фото: Прикордонна служба Польщі

Минулого року на підляській ділянці кордону з Білоруссю завершилось будівництво фізичного бар'єра – 5,5-метрового паркану зі сталевих прольотів, обтягнутих колючим дротом. Його довжина становить 186 кілометрів.

Електронний бар'єр покриває також ті ділянки, де немає фізичного паркану, тобто частину прикордонних вод. Загальна вартість усіх робіт оцінюється у приблизно 1,6 мільярда злотих (360 мільйонів євро).

Бар'єр на кордоні став відповіддю на постійний міграційний тиск, організований білоруським режимом з середини 2021 року, коли Мінськ сприяв прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС.

Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.