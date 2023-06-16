Преемника Бориса Джонсона в парламенте Британии будут выбирать 20 июля
Промежуточные выборы, на которых будут выбирать преемника Бориса Джонсона в парламенте Великобритании, назначили на 20 июля.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный совет.
"Довыборы в парламентский округ Аксбридж и Южный Райслип состоятся в четверг 20 июля 2023 года после отставки Бориса Джонсона с должности члена парламента в пятницу 12 июня", – говорится в заявлении совета Гиллингдона.
От Консервативной партии на место в парламенте будет претендовать Стив Таквелл.
В этот же день состоятся довыборы в Северном Йоркшире для замены близкого соратника Джонсона Найджела Адамса.
Еще один депутат Надин Доррис также заявила, что уйдет в отставку в поддержку Джонсона, но официально этого не сделала, поэтому довыборы на ее место пока не назначали.
Напомним, 9 июня Борис Джонсон объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.
15 июня был представлен парламентский отчет, согласно которому Джонсон неоднократно сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках на Даунинг-стрит, которые нарушали правила COVID.