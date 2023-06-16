Наступника Бориса Джонсона в парламенті Британії обиратимуть 20 липня

Проміжні вибори, на яких обиратимуть наступника Бориса Джонсона у парламенті Великої Британії, призначили на 20 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву раду.

"Довибори до парламентського округу Аксбридж і Південний Райсліп відбудуться у четвер 20 липня 2023 року після відставки Бориса Джонсона з посади члена парламенту в п'ятницю 12 червня", – йдеться в заяві ради Гіллінгдона.

Від Консервативної партії на місце у парламенті претендуватиме Стів Таквелл.

Цього ж дня відбудуться довибори в Північному Йоркширі для заміни близького соратника Джонсона Найджела Адамса.

Ще одна депутатка Надін Дорріс також заявила, що піде у відставку на підтримку Джонсона, але офіційно цього не зробила, тому довиборів на її місце поки не призначали.

Нагадаємо, 9 червня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади депутата Палати громад на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.

15 червня був представлений парламентський звіт, згідно з яким Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила COVID.