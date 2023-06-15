Парламентское расследование пришло к выводу, что экс-премьер Британии Борис Джонсон неоднократно сознательно вводил парламент в заблуждение своими заявлениями о вечеринках на Даунинг-стрит, которые нарушали ковидные правила.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Комитет парламента по вопросам привилегий признал нарушения Джонсона достаточно серьезными, чтобы рекомендовать приостановить его полномочия на 90 дней, если бы он все еще был членом парламента.

В парламентском отчете также говорится о том, что он не должен иметь права на членство в парламенте.

Бывший премьер-министр находится под следствием комитета по вопросам привилегий с июня прошлого года, после того, как расследование, проведенное полицией, и тогдашний высокопоставленный государственный служащий Сью Грей подтвердили, что во время локдауна на Даунинг-стрит состоялся ряд собраний.

Межпартийный комитет, возглавляемый депутатом от лейбористов Гарриет Гарман, оценивает, вводил ли Джонсон парламент в заблуждение – неосмотрительно или намеренно – своими заявлениями о том, что все правила и инструкции по COVID были соблюдены офисом премьера.

В долгожданном отчете, опубликованном сегодня утром, комитет пришел к выводу, что Борис Джонсон:

- неоднократно вводил палату в заблуждение;

- на прошлой неделе совершил еще одно неуважение, обвинив комитет;

- обвинил комитет, тем самым подорвав демократический процесс в Палате представителей;

- был соучастником кампании злоупотреблений и попыток запугивания комитета.



Публикация отчета состоялась после того, как в пятницу Борис Джонсон внезапно сложил полномочия члена парламента после того, как получил проект выводов комитета.

В своем заявлении об отставке он подверг комитет сокрушительной критике, обвинив его в "вопиющей предвзятости" и заявив, что его члены намерены "выгнать меня из парламента".

Его адвокаты подали ответ в комитет по вопросам привилегий в 11:57 в понедельник вечером, что привело к задержке ожидаемой публикации отчета.

В своем заявлении во вторник Джонсон раскритиковал задержку и отверг выводы комитета, сказав, что "комитет по вопросам привилегий должен опубликовать свой отчет и позволить миру судить об их бессмыслице".

"У них нет оправдания для задержки. Их абсурдно несправедливые правила не позволяют даже критиковать их выводы. Я четко изложил свои взгляды комитета в письменной форме – и сделаю это более широко, когда они наконец опубликуют отчет", – заявил Джонсон.

Комитет собрал доказательства, в том числе сообщения в WhatsApp, электронные письма и фотографии, от тех, кто присутствовал на вечеринках, и тех, кто знал о них.

Накануне допроса в комитете в марте Джонсон признал, что ввел парламент в заблуждение, но настаивал на том, что его заявления были сделаны "с добрыми намерениями".

В промежуточном отчете, опубликованном в начале марта, комитет заявил, что доказательства убедительно свидетельствуют о том, что нарушения правил борьбы с коронавирусом на Даунинг-стрит, 10 были "очевидными" для Джонсона.

Комитет заявил, что обнаружил по меньшей мере четыре случая, когда господин Джонсон мог ввести в заблуждение членов парламента, в частности, когда он заявил парламенту в декабре 2021 года, что не было нарушено никаких правил или инструкций, хотя дальнейшие расследования выявили обратное.

Напомним, в конце 2021 года в прессе появился целый ряд публикаций, в которых утверждалось о вечеринках на Даунинг-стрит, которые происходили в условиях строгого локдауна. Сначала Джонсон отрицал нарушения, но потом был вынужден признать неправоту.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин имеет полномочия временно лишать мандата и даже объявлять повторные выборы в округе депутата, которого признает виновным.