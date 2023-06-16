Ливни вызвали наводнения в Сербии и Боснии, во многих районах чрезвычайное положение

Многодневные проливные дожди вызвали наводнения в Сербии и Боснии, что заставило власти объявить чрезвычайное положение во многих районах в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В Сербии 1300 спасателей и 22 лодки были задействованы для эвакуации десятков людей в разных местах, говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Вблизи юго-западного города Кралево река снесла мост. В центральной Сербии спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из домов в Крагуеваце из-за выхода реки Лепеницы из берегов, сообщил мэр города Никола Дашич, а 22 человека были спасены из деревни вблизи города Ягодина.

Меньшие реки также вышли из берегов, перерезав дороги и линии электропередач.

Реки также вышли из берегов на востоке Боснии, и власти северо-восточного города Тузла объявили чрезвычайное положение во всем регионе, поскольку люди были вынуждены покинуть свои дома во многих городах и селах.

Оползень заблокировал дорогу возле города Сребреница, и были предупреждения о возможных наводнениях вокруг столицы Сараево.

По прогнозам, сильные ливни продлятся еще как минимум сутки.

Напомним, наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья унесли жизни по меньшей мере четырнадцати человек и нанесли ущерб на миллиарды евро.