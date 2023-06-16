По информации норвежских СМИ, президент США Джо Байден якобы лично уговаривал Йенса Столтенберга остаться на посту генерального секретаря НАТО во время его последней поездки в Вашингтон.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает DN, пишет "Европейская правда".

В СМИ и ранее попадала информация, что союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий действующего генсека Йенса Столтенберга из-за трудностей с избранием преемника.

По данным DN, в феврале Байден прямо попросил Столтенберга остаться еще на год. Он тогда ответил, что хочет оставить должность и вернуться домой в Норвегию.

Источники утверждают, что когда Столтенберг был в Белом доме на этой неделе, Байден в разговоре дал понять, что категорически против его отставки.

Формально Йенса Столтенберга еще не просили остаться, но, утверждают источники DN, это может произойти в ближайшее время.

Главные аргументы за то, чтобы не менять главного чиновника Альянса сейчас – продолжающаяся война в Украине и незавершенное вступление в НАТО Швеции.

Если Столтенберг таки сдастся под давлением, к саммиту в Вашингтоне в 2024 году для него исполнится 10-й год на посту.

Издание пишет также, что очень вероятной кандидаткой на следующего генсека НАТО является премьер Дании Метте Фредериксен.

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