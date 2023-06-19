Полиция Австрии предупредила нападение на участников ЛГБТ-прайда

Полиции Австрии удалось предотвратить нападение на участников ЛГБТ-прайда, который состоялся в Вене в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Франции.

Расследование австрийских спецслужб выявило, что несколько человек готовили нападение на парад. Подозреваемые были задержаны во время рейда и взяты под стражу.

Австрийские правоохранители задержали трех граждан Австрии в возрасте 14, 17 и 20 лет.

По данным МВД Австрии, в интернете задержанные выражали симпатии "Исламскому государству" и распространяли экстремистский контент.

"В этом контексте "радужный парад" попал в поле зрения подозреваемых как потенциальная цель для нападения", – говорится в сообщении.

Во время обысков в местах их проживания были изъяты различные носители информации, а также запрещенное оружие.

По решению прокуратуры все трое были помещены под стражу. Расследование продолжается.

ЛГБТ-прайд состоялся в Вене в субботу, в нем приняли участие более 300 тысяч человек. Ни о каких инцидентах во время мероприятия не сообщалось.

Накануне в Кишиневе состоялся марш в поддержку ЛГБТ-сообщества, параллельно с которым несколько сотен человек протестовали против "пропаганды гомосексуализма".