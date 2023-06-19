Шмыгаль озвучил три приоритета накануне конференции по восстановлению Украины в Лондоне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время конференции в Лондоне по вопросам восстановления Украины власти сосредоточатся на трех основных аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.

Об этом Шмыгаль сказал на заседании правительства в понедельник, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Энергетика, критическая и социальная инфраструктура, особенно восстановление жилья. Нам необходимо мобилизовать нужный для восстановления ресурс. Во время конференции состоится заседание Межведомственной координационной платформы доноров Украины, так называемого финансового "Рамштайн". Рассчитываем на эффективные решения", – сказал премьер.

Он также отметил, что на конференции правительство представит самые перспективные направления для инвестирования, а также будет сделан важный шаг в вопросе страхования военно-политических рисков для инвесторов.

"Стремимся активизировать горизонтальные связи между украинскими общинами и международными партнерами для реализации проектов восстановления. Более 200 проектов уже стартовали, хотим, чтобы их было гораздо больше", – заявил Шмыгаль.

По результатам конференции в Лондоне правительство ожидает заключения ряда важных соглашений, меморандумов и деклараций, которые ускорят восстановление и развитие.

Конференция по восстановлению Украины состоится 21-22 июня в Лондоне.

Накануне конференции президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Во время разговора Зеленский подчеркивал необходимость усиления санкционного давления на РФ.

19 июня стало известно, что Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит компенсации Украине.