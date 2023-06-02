Австрийские ультраправые призвали правительство защитить Венгрию от ЕС
Австрийская ультраправая Партия свободы (FPÖ) призвала свое правительство встать на защиту Будапешта после того, как депутаты Европарламента поставили под сомнение способность Венгрии председательствовать в Совете ЕС.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.
В четверг Европейский парламент поставил под сомнение способность Венгрии взять на себя шестимесячное ротационное председательство в Совете ЕС во второй половине следующего года, ссылаясь на проблемы с верховенством права и ухудшением состояния демократии.
"Это трусливая и несправедливая атака истеблишмента ЕС на неудобное государство-член, которое не говорит "да и аминь" всему, что поступает из Брюсселя, и чей премьер-министр в первую очередь заботится о благосостоянии собственного народа", – заявил Герберт Кикль, председатель FPÖ.
"Я ожидаю, что федеральное правительство Австрии возьмет на себя инициативу на всех возможных уровнях, чтобы защитить нашу соседнюю страну от ЕС", – добавил он.
Однако все другие австрийские партии, в частности, правящая Австрийская народная партия и "Зеленые", проголосовали за резолюцию.
Австрийская партия свободы установила прочные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В мае партийный лидер Кикль призвал Австрию "последовать примеру Орбана" и построить "Австрию-крепость".
Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала инициативу Европарламента "ерундой" и обвинила ассамблею в игнорировании демократии.
В апреле лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.