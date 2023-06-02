Австрійські ультраправі закликали уряд захистити Угорщину від ЄС

Австрійська ультраправа Партія свободи (FPÖ) закликала уряд Австрії стати на захист Будапешта після того, як депутати Європарламенту поставили під сумнів здатність Угорщини головувати в Раді ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

У четвер Європейський парламент поставив під сумнів спроможність Угорщини перебрати на себе шестимісячне ротаційне головування в Раді ЄС у другій половині наступного року, посилаючись на проблеми з верховенством права та погіршенням стану демократії.

"Це боягузлива і несправедлива атака істеблішменту ЄС на незручну державу-члена, яка не каже "так і амінь" всьому, що надходить з Брюсселя, і чий прем'єр-міністр в першу чергу дбає про добробут власного народу", – заявив Герберт Кікль, голова FPÖ.

"Я очікую, що федеральний уряд Австрії візьме на себе ініціативу на всіх можливих рівнях, щоб захистити нашу сусідню країну від ЄС", – додав він.

Проте всі інші австрійські партії, зокрема, керівна Австрійська народна партія та "Зелені", проголосували за резолюцію.

Австрійська партія свободи встановила міцні відносини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. У травні партійний лідер Кікль закликав Австрію "наслідувати приклад Орбана" та побудувати "Австрію-фортецю".

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала ініціативу Європарламенту "нісенітницею" і звинуватила асамблею в ігноруванні демократії.

У квітні лідери майже усіх політичних груп у Європарламенті закликали Єврокомісію не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини.