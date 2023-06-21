Под Краковом в ДТП погибли два человека, предварительно говорят об иностранцах

В результате столкновения частного авто и грузового микроавтобуса под городом Тарнув погибли два человека, в спасательной службе сообщили, что они не граждане Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на автодороге No. 73 в районе Домбровы Тарновской около 03:40. Грузовой микроавтобус столкнулся с легковушкой с четырьмя людьми. От удара у легковой машины оторвало крышу и раздавило переднюю часть.

Как сообщил RMF FM представитель местных пожарных Даниэль Мисяшек, два человека из легкового автомобиля погибли на месте, еще двое и водитель микроавтобуса оказались в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

О пассажирах легкого автомобиля известно, что они не граждане Польши.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, на месте работают около 30 представителей спасательных служб. Движение в направлении Тарнува перекрыли.

На прошлой неделе сообщалось о смерти в больнице 14-летнего парня из Украины, которого вместе с другом сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.