Под Краковом в ДТП погибли два человека, предварительно говорят об иностранцах
В результате столкновения частного авто и грузового микроавтобуса под городом Тарнув погибли два человека, в спасательной службе сообщили, что они не граждане Польши.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла на автодороге No. 73 в районе Домбровы Тарновской около 03:40. Грузовой микроавтобус столкнулся с легковушкой с четырьмя людьми. От удара у легковой машины оторвало крышу и раздавило переднюю часть.
Как сообщил RMF FM представитель местных пожарных Даниэль Мисяшек, два человека из легкового автомобиля погибли на месте, еще двое и водитель микроавтобуса оказались в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.
О пассажирах легкого автомобиля известно, что они не граждане Польши.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, на месте работают около 30 представителей спасательных служб. Движение в направлении Тарнува перекрыли.
На прошлой неделе сообщалось о смерти в больнице 14-летнего парня из Украины, которого вместе с другом сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.