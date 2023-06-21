Під Краковом у ДТП загинули двоє людей, попередньо кажуть про іноземців
Внаслідок зіткнення приватного авто і вантажного мікроавтобуса під містом Тарнув загинули двоє людей, у рятувальній службі повідомили, що вони не громадяни Польщі.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Аварія сталася на автошляху No. 73 в районі Домброви Тарновської близько 03:40. Вантажний мікроавтобус зіткнувся з легковиком із чотирма людьми. Від удару у легкової машини відірвало дах і розчавило передню частину.
Як повідомив RMF FM речник місцевих пожежників Даніель Місяшек, двоє людей з легкового автомобіля загинули на місці, ще двоє та водій мікроавтобуса опинилися у лікарні, їхній стан оцінюють як тяжкий.
Про пасажирів легковика відомо, що вони не громадяни Польщі.
Поліція з’ясовує обставини ДТП, на місці працюють близько 30 представників рятувальних служб. Рух у напрямку Тарнува перекрили.
Минулого тижня повідомляли про смерть у лікарні 14-річного хлопця з України, якого разом із другом збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.