Фермеры Молдовы продолжают протесты в центре Кишинева и требуют встречи с президентом

В Молдове ассоциация "Сила фермеров" заявила, что 21 июня продолжит акции протеста в центре Кишинева, а также попытается встретиться с руководством страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что фермеры хотят обсудить ситуацию в агросекторе с президентом Майей Санду и спикером парламента Игорем Гросу.

Кроме того, протестующие надеются поговорить с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, который сегодня приезжает в Кишинев.

В ассоциации также отметили, что ждут нового заседания с премьер-министром Дорином Речаном.

"Если сегодня нас проигнорируют или будут кормить пустыми обещаниями, то мы готовы к активным действиям 22 июня", – заявили в ассоциации.

Ранее глава ассоциации Александр Слусар сообщил, что 21 июня фермеры продолжат протест. По словам Слусаря, основное требование аграриев – компенсация 3 тыс. леев за гектар.

Организация требует от правительства принять меры, чтобы помочь сельхозпроизводителям. Среди требований ассоциации, в частности, ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины, обязать Джурджулештский порт экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию.