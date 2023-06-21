США выделяют $1,3 млрд финансовой помощи Украине

США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

Об этом во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

"Пока Россия продолжает разрушать, мы здесь, чтобы помочь Украине отстроить жизнь, отстроить страну, отстроить ее будущее", – заявил Блинкен.

По его словам, 520 миллионов долларов из этих средств пойдут на то, чтобы помочь Украине модернизировать ее энергосистему.

Еще 657 млн долларов пойдут на восстановление разрушенной критически важной инфраструктуры, включая железнодорожные линии, порты и пограничные переходы. Еще 100 миллионов долларов будут направлены на оцифровку украинской таможенной системы, чтобы "повысить скорость и снизить уровень коррупции", сказал Блинкен.

21 июня в Лондоне стартовала международная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

Ранее во время выступления на конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК может объявить устную промежуточную оценку по выполнению Украиной "кандидатских" рекомендаций уже в среду 21 июня.