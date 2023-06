У Лондоні починається міжнародна конференція щодо відбудови України

У Лондоні в середу відкривається перший день міжнародної конференції щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Конференція організована Британією спільно з Україною і проходитиме 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Минулорічна конференція у швейцарському Лугано, перша за час повномасштабної війни, заклала основу для подальших дискусій про відбудову України.

Цьогорічна конференція сфокусується на залученні міжнародної підтримки для забезпечення економічної та соціальної стабільності в Україні та її відбудови після завданих війною руйнувань, що передбачатиме у тому числі допомогу для невідкладних потреб та фінансування участі у відбудові приватних компаній.

Українська сторона під час заходу розповість про прогрес реформ і національного плану відбудови, поділиться своїми оцінками ситуації та баченням майбутнього економіки після війни і тим, як партнери з державного і недержавного сектору можуть долучитися до відбудови.

Серед учасників – низка європейських лідерів, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Great to see UK Foreign Secretary @JamesCleverly in London at the Ukraine Recovery Conference. Our countries stand united on mobilizing support for Ukraine’s economic and humanitarian recovery from Russia’s brutal war of aggression. pic.twitter.com/IXiJZBzkvs